TFF'den Yunanistan'a taziye mesajı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan ve çok sayıda can kaybının yaşandığı orman yangını sonrası resmi sosyal medya hesabından taziye yazısı yayımladı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:30
Atina'da çıkan yangın sonrası TFF, sosyal medya hesabından bir taziye notu paylaştı. Açıklamada Yunanca ve Türkçe "Acınızı paylaşıyoruz" yazılırken, paylaşım şöyle devam etti: "Büyük bir felaket yaşayan komşumuz Yunanistan’ın derin acısını kalbimizde hissediyor, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
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