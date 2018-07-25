0553 313 94 23

TFF'den Yunanistan'a taziye mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan ve çok sayıda can kaybının yaşandığı orman yangını sonrası resmi sosyal medya hesabından taziye yazısı yayımladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:30
TFF'den Yunanistan'a taziye mesajı!

Atina'da çıkan yangın sonrası TFF, sosyal medya hesabından bir taziye notu paylaştı. Açıklamada Yunanca ve Türkçe "Acınızı paylaşıyoruz" yazılırken, paylaşım şöyle devam etti: "Büyük bir felaket yaşayan komşumuz Yunanistan’ın derin acısını kalbimizde hissediyor, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:30
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. TFF
  3. Yunanistan
  4. taziye mesajı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    1. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    2. Kayıp Evrim'in anne-babası hakkında..
    3. Trabzonspor'dan Atiba bombası!
    4. 2018 Kurban bayramı 1000 TL ikramiyesi..
    5. Şarlatan Adnan Oktar'ın silahları..
    6. FETÖ'nün "bahçıvanı"a 22,5 yıl hapis..
    7. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızına..
    8. Türkiye'yi reddedip, onlardan yardım..
    9. Ayşe Ergezen kimdir? Nereli? Daha önce..
    10. İşte Kadir ağabeyin öldürülmesi..
    11. İç İşleri bakanlığı 1117 personel alım..
    12. Kolombiya basını yazdı! Ünlü kaleci..
    13. Türkiye'den kanlı saldırıya kınama!
    14. TFF'den Yunanistan'a taziye mesajı!
    15. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya..
    16. Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 KGM..
    17. Çözüm sürecinde flaş gelişme: Lağvedildi
    18. Şirketler artık çalışanlarını ev..
    19. Kanada'daki saldırıyı o örgüt üstlendi!
    20. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!