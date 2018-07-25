TFF'den Yunanistan'a taziye mesajı!

Atina'da çıkan yangın sonrası TFF, sosyal medya hesabından bir taziye notu paylaştı. Açıklamada Yunanca ve Türkçe "Acınızı paylaşıyoruz" yazılırken, paylaşım şöyle devam etti: "Büyük bir felaket yaşayan komşumuz Yunanistan’ın derin acısını kalbimizde hissediyor, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."