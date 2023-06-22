TFF'den yeni yabancı kararı açıklaması! Türk vatandaşlığı ve Mavi kart detayı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan duyuru geldi. Federasyon yeni yabancı karar açıklamasında bulundu.
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan duyuru geldi. Federasyon yeni yabancı karar açıklamasında bulundu.
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