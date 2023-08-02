TFF'den RTÜK’e ziyaret

TFF Başkanı ve beraberindeki heyet, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette spor programları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. RTÜK, yayınların etkisiyle yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi için spor programlarıyla ilgili özel bir çalışma yapma kararı aldı.

Maç sonrası yayınlar dikkatle yapılmalı

RTÜK Başkanı Şahin, spordaki şiddet olaylarının ve bunların medya yansımalarının titizlikle takip edildiğini söyledi. Şahin, spor yorumcularının bilerek ya da bilmeyerek toplumu yanlış yönlendirebileceğine dikkat çekerek, özellikle maç sonrası yayınlarındaki yorumların dikkatle yapılması gerektiğini ifade etti.

Reyting amaçlı yayınlardan kaçınılmalı

TFF heyeti ise, spor programlarındaki haksız eleştirilere, amacını aşan yanlış yorumlara vurgu yaptı.

Türkiye’de sağlıklı bir spor kültürü oluşması için gayret gösterdiklerini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, takımlarla veya hakemlerle ilgili asılsız iddiaların toplumsal barışı zedelediğine dikkati çekti.

Belli bir seviyede olması gereken spor programlarında iftira ve dedikoduyla yapılan haksız yorumların ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Büyükekşi, toplumda gerginlik oluşturan reyting amaçlı yayınlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.