TFF'den resmi açıklama: Şenol Güneş ile anlaşıldı
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Şenol Güneş tekrar A Milli Futbol Takımı'nın başına geçti.28 Şubat 2019 Perşembe 13:27
TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.
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