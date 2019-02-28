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TFF'den resmi açıklama: Şenol Güneş ile anlaşıldı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Şenol Güneş tekrar A Milli Futbol Takımı'nın başına geçti.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:27
TFF'den resmi açıklama: Şenol Güneş ile anlaşıldı

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:27
  1. TFF
  2. Şenol Güneş

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  • VeliVeli1 sa önce
    Türkiye'de hocalık yapacak adam kalmadı mı kendimi bildim bileli şenol terim Şenol terim yeter arkadaş yeter yav bıktık yav idealist genç hoca yokmu koskuca Türkiye'de
  • OmurgaOmurga1 sa önce
    Adamlar senin sampiyonlugunu caldi sana yapmadiklarini birakmadi simdi gidip beraber nasil calisacaksin para desem dunyalarin var zaten o parayi besiktas tan da alirdin adamda biraz omurga olur dik durur ama nerde iste simdi sen tamamen trabzon spor icin bittin besiktasin cocugu senol gunes

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