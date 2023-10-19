TFF'den Gazze kararı! Maçlara çıkarken takılacak

TFF, Gazze'de hayatını kaybedenler için bu hafta oynanacak maçlarda futbolcuların sahaya siyah bant ile çıkmasına ve maçlardan önce saygı duruşu yapılmasına karar verdi.

3 Günlük yas ilan edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik ağır saldırıları nedeniyle ülkemizde 3 günlük Milli yas ilan edilmesi sonrası TFF de harekete geçti.

Maçlara siyah bantla çıkılacak

Türkiye bu hafta profesyonel futbol müsabakalarında tüm takım ve futbolcuların takımlar siyah bant ile sahaya çıkacağı ifade edildi. Ayrıca maçlardan önce de saygı duruşunda bulunulacağı öğrenildi.