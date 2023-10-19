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Spor TFF'den Gazze kararı! Maçlara çıkarken takılacak
Spor

TFF'den Gazze kararı! Maçlara çıkarken takılacak

Yeniakit Publisher
2023-10-19 01:19:00 -
TFF'den Gazze kararı! Maçlara çıkarken takılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Gazze'de hayatını kaybedenler için bu hafta maçlardan önce saygı duruşu yapılmasına karar verdi. Ayrıca maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacak.

TFF, Gazze'de hayatını kaybedenler için bu hafta oynanacak maçlarda futbolcuların sahaya siyah bant ile çıkmasına ve maçlardan önce saygı duruşu yapılmasına karar verdi.

3 Günlük yas ilan edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik ağır saldırıları nedeniyle ülkemizde 3 günlük Milli yas ilan edilmesi sonrası TFF de harekete geçti.

Maçlara siyah bantla çıkılacak

Türkiye bu hafta profesyonel futbol müsabakalarında tüm takım ve futbolcuların takımlar siyah bant ile sahaya çıkacağı ifade edildi. Ayrıca maçlardan önce de saygı duruşunda bulunulacağı öğrenildi.

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