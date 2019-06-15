TFF'den Eyüp Karadayı için başsağlığı mesajı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden gazeteci-yazar Eyüp Karadayı'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Spor basınının duayen isimlerinden gazeteci-yazar, Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Eyüp Karadayı'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Eyüp Karadayı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, basın ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.