TFF'den Eyüp Karadayı için başsağlığı mesajı

TFF'den Eyüp Karadayı için başsağlığı mesajı15 Haziran 2019 Cumartesi 12:16
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden gazeteci-yazar Eyüp Karadayı'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Spor basınının duayen isimlerinden gazeteci-yazar, Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Eyüp Karadayı'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Eyüp Karadayı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, basın ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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