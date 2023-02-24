  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dost ülkeler yalnız bırakmadı! Türkiye'ye yardım, destek gelecek: Garibaşvili ile Bakan Dönmez, Hatay'da bir arada

"Bölgede Kızılay’ı görmedik" diyenlere gelsin… 19 günde 70 milyondan fazla kişiye yemek çıkarıldı

Çorum belediyesi deprem bölgesinde, depremin vurduğu Afşin'de görev yapmışlar! Elektrik, su ve doğalgaz verebiliriz

Bakan Fahrettin Koca'dan deprem bölgesi için kritik uyarı: İhmal etmeyin

Azerbaycan'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Dünyada bunu yapabilecek çok az ülke var

Putin'i kızdıracak sözler! Twitter'dan paylaştı

Yeni deprem konutları böyle inşa edilecek!

Bakan Koca'dan açıklama: Kapasite yeterli

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin lira nakdi yardım

Mehmet Akif Ersoy'dan olay itiraf: Haklarını teslim edelim, vallahi yapmışlar
Spor TFF'den erteleme karşılaşmaları ile ilgili kurallar açıklandı! 18. madde uygulanacak diyerek duyurdu
Spor

TFF'den erteleme karşılaşmaları ile ilgili kurallar açıklandı! 18. madde uygulanacak diyerek duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu hafta sonu Süper Lig'de oynanacak olan erteleme maçları hakkında açıklama yayınladı. İşte TFF Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda erteleme maçlarında uygulanan futbol kuralları ile ilgili o sözler...

Yeniakit Publisher
2023-02-24 23:38:00 - 2023-02-24 23:50:41
TFF'den erteleme karşılaşmaları ile ilgili kurallar açıklandı! 18. madde uygulanacak diyerek duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerde ertelenen maçlarla ilgili açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu, bu takımların oyuncuları ve teknik direktörlerine ilişkin ilave kararlar alındığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü, Spor Toto Süper Lig'de oynanması gereken Ümraniyespor- Adana Demirspor, Fenerbahçe- Konyaspor, Giresunspor- Kayserispor müsabakaları ile aynı tarihte Spor Toto 1. Lig'de oynanması gereken Eyüpspor-Bodrumspor müsabakasının yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Ertelenen bu müsabakaların oynanacağı tarihte futbolcu uygunluğu açısından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümleri geçerlidir.

(1) Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.

(2) Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.

(3) Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.

Bununla birlikte 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gereken TFF 2. Lig'in 24. hafta müsabakaları ile Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in 24. haftaları ve TFF 3. Lig'in 22. haftası da dahil olmak üzere profesyonel liglere ilişkin fikstürün yeniden düzenlenmesi nedeniyle bu müsabakaların erteleme müsabakası kapsamında olmadığı ve futbolcu uygunluğu açısından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz" denildi.


İlginizi çekebilir → İbrahim Kalın'dan seçim tarihi açıklaması: Deprem sonrası henüz nitelik kazanmadı! O tarihte olacak gibi!→ İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye'deki deprem ziyaretinin ardından Blinken’e Yunanistan'da savaş karşıtları tarafından protesto! O sözler
Türkiye'deki deprem ziyaretinin ardından Blinken’e Yunanistan'da savaş karşıtları tarafından protesto! O sözler

Gündem

Türkiye'deki deprem ziyaretinin ardından Blinken’e Yunanistan'da savaş karşıtları tarafından protesto! O sözler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23