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Spor TFF'den Beşiktaş'ın yeni başkanı Arat'a tebrik mesajı
Spor

TFF'den Beşiktaş'ın yeni başkanı Arat'a tebrik mesajı

Yeniakit Publisher
2023-12-04 02:18:00 -
TFF'den Beşiktaş'ın yeni başkanı Arat'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hasan Arat için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada "Beşiktaş Kulübü'nün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Hasan Arat ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Beşiktaş'ın yeni Başkanı Hasan Arat'tan ilk açıklama
Beşiktaş'ın yeni Başkanı Hasan Arat'tan ilk açıklama

Spor

Beşiktaş'ın yeni Başkanı Hasan Arat'tan ilk açıklama


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