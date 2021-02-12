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Spor TFF'den Arda Turan kararı
Spor

TFF'den Arda Turan kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Arda Turan'ın 2 maçlık men cezasını onadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 17:08:00 -
TFF'den Arda Turan kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın 2 maçlık men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçtaki hakareti gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Arda Turan'a verdiği 2 maç men ve 13 bin lira para cezasının Tahkim Kurulu tarafından oy birliğiyle onandığı bildirildi.

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