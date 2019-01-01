Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

TFF'den amatör maç kararı

- Federasyon, "artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar" gerekçesiyle 4, 5 ve 6 Ocak tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör müsabakaların oynanmayacağını duyurdu

01 Ocak 2019 Salı 13:49
TFF'den amatör maç kararı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu, Türkiye genelinde 4, 5 ve 6 Ocak'taki tüm amatör maçların oynanmayacağını ilan etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle, bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör müsabakalar, TFF Amatör İşler Kurulunun aldığı karar ile oynanmayacak." denildi.

İstanbul'da geçen hafta sonu Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor arasında oynanacak Süper Amatör Lig maçı öncesinde, 17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürülmüştü.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 13:49
  1. amatör
  2. Amatör İşler Kurulu
  3. Futbol
  4. TFF
  5. Türkiye Futbol Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni yıla iki defa girdiler! THY'nin 5 uçuşuna denk geldi
    1. Yeni yıla iki defa girdiler! THY'nin 5..
    2. İsrail zulmü: Önce ateş açtı, sonra..
    3. Ankara'da soba külü yangına neden oldu
    4. Şereflikoçhisar AK Parti belediye..
    5. İsrail 2 Filistinli balıkçıyı..
    6. TFF'den amatör maç kararı
    7. Çin’de üç cami "yasa dışı eğitim"..
    8. Yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
    9. Nallıhan AK Parti belediye başkan..
    10. Husilerden BM'nin "yardımların..
    11. Çin zulmü had safhada!
    12. Er geç başına geleceği belliydi! Hem..
    13. AK Parti Haymana belediye başkan adayı..
    14. Otomobilin çarpması sonucu nehre düşen..
    15. İslâm coğrafyası 2018’de de ağladı!..
    16. Eşeğin Yahudilerle imtihanı!
    17. Kuzey Kore'den ABD açıklaması: Hazırız
    18. TYB ödülleri sahipleri belli oldu
    19. Mevlüt Uysal, yeni yıla..
    20. Hayvanlarına yem vermek için çıktı,..
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz