Galatasaray'a sürpriz 10 numara: Hem de İzlandalı! Biri onun peşinde, diğeri...
Galatasaray yaz döneminde kesin olarak bir 10 numara transferi gerçekleştirecek. Geniş listede Lille'den Hakon Arnar Haraldsson'un da bulunduğu öğrenildi...
Galatasaray, Dries Mertens sonrasında 10 numara eksikliğini derinden hissetti. Bu sebeple yönetim kesin olarak yaz döneminde takviye yapacak. Listede birçok önemli yıldız bulunuyor. Ancak bir isim, özellikle dikkat çekici: Hakon Arnar Haraldsson... Lille forması giyen İzlandalı yıldızın da takip edildiği öğrenildi.
Lille, 23 yaşındaki futbolcuyu 2023 yazında Kopenhag'dan transfer etmişti. O dönemde 15 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Oyuncunun 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Hakon Arnar Haraldsson bu sezon Ligue 1'de 30 maça çıktı. Sahada 2.306 dakika kaldı. 8 gol ve 3 asist üretti.
İzlanda Milli Takımı'nın da önemli parçaları arasında bulunan 1.78 boyundaki futbolcu, ülkesi adına 30 kez sahaya çıktı ve 3 gol kaydetti. Lille'in 25 milyon euroluk bir beklentisi olduğu konuşuluyor. Hakon Arnar Haraldsson, Galatasaray'ın listesinde zirvede değil. Ancak alternatiflerde sorun çıkarsa, onun için teklif sunulabilir.
