Galatasaray'a sürpriz 10 numara: Hem de İzlandalı! Biri onun peşinde, diğeri...

İzlanda Milli Takımı'nın da önemli parçaları arasında bulunan 1.78 boyundaki futbolcu, ülkesi adına 30 kez sahaya çıktı ve 3 gol kaydetti. Lille'in 25 milyon euroluk bir beklentisi olduğu konuşuluyor. Hakon Arnar Haraldsson, Galatasaray'ın listesinde zirvede değil. Ancak alternatiflerde sorun çıkarsa, onun için teklif sunulabilir.