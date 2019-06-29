TFF'den Ali İpek için başsağlığı mesajı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), federasyonun eski yönetim kurulu üyesi ve Denizlispor Kulübünün eski başkanı Ali İpek'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizlispor Kulübünün eski başkanlarından Ali İpek'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan merhum Ali İpek'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.