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TFF'de deprem! Yıldırım Demirören başkanlıktan istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanlığı görevini bıraktığını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:29
TFF'de deprem! Yıldırım Demirören başkanlıktan istifa etti

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı. Haziran ayında yapılacak seçimlere kadar görevi vekaleten Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Güreli sürdürecek.

Yapılan açıklama şöyle:

KAMUOYUNA;

26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum. Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve Dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım. Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları'na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım Teknik Direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Spor Camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum.

Kamuoyuna en derin saygı ve sevgilerimle arz ediyorum.

Yıldırım Demirören

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:29
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. Yıldırım Demirören
  3. İstifa
  4. açıklama

YORUM YAZ

  • Remzi_1461Remzi_146114 dk önce
    Yine siyasetin belirleyeceği bir kişi mi yeni başkan olacak??Bir futbol sever olarak kafamda acayip sorular dolaşıp duruyor!!Trabzonspor her sene hakemler tarafından doğranarak yarışın dışını atılıyor.Bu işler olurken perde arkasındaki olayları bilme şansımız maalesef olmuyor;fakat bunların sonucunda Türk futbolu dip yaptı ve Arnavutluk.Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelerle yarışır hale geldi.Fazla söze ne hacet..
  • nesatknesatk21 dk önce
    Ne depremi, hiç bir faydası olmadı. Futbol bunun neyine. Gitsin tüpçülük yapsın. Türk futbolu şimdilik kurtuldu.
  • misafirmisafir25 dk önce
    gidisi olsun da .................................!...

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