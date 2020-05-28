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Spor

TFF, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:49:53 -
TFF, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.
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