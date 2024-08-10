TFF tarafından yeterli görülmedi! Antalyaspor'da Alex de Souza şoku

Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasına artık çok az bir zaman kalırken Antalyaspor’da flaş bir gelişme yaşandı

Antalyaspor’da ilk resmi maçına çıkacak olan Alex de Souza’nın teknik direktörlük lisansı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yeterli görülmedi

MEHMET AURELIO TEKNİK SORUMLU OLACAK

TFF’nin bu kararı sonrası kırmızı-beyazlılar Alex de Souza’nın yardımcısı Mehmet Aurelio’yu teknik sorumlu olarak bildirdi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2015 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran Alex de Souza 2021 yılında ülkesinin takımlarından Sao Paulo’da U20 takımın başına geçerek teknik direktörlük kariyerine adım attı.

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2022-2023 yılının Ocak ayında Avai’nin teknik direktörü olan Alex mayıs ayında takımdan ayrılmıştı.

HAZIRLIK MAÇLARINI KAYBETTİLER

Geçtiğimiz Haziran ayında ise Antalyaspor’un başına geçen Brezilyalı teknik adam ilk iki hazırlık maçında mağlup olmuş 3. Hazırlık maçında ise BF Sepâhân karşısında ise yenilen 3 golün ardından 30. Dakikada sahadan çekilmişlerdi.