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Spor TFF Tahkim Kurulundan Cenk Tosun'un cezasına indirim
Spor

TFF Tahkim Kurulundan Cenk Tosun'un cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un 3 maçlık cezasında indirim ve ertelemeye gitti.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 06:55:00 -
TFF Tahkim Kurulundan Cenk Tosun'un cezasına indirim

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 41. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun toplamda 3 maç men cezası verdiği Cenk Tosun ile ilgili itirazı görüştü.

Kurul, Cenk Tosun'a rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 1 maç men ve 13 bin liralık para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, milli futbolcuya rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle verilen 2 maç men ve 13 bin liralık cezayı 1 maç men ve 6 bin 500 liraya indirdi. Kurul, verilen 1 resmi müsabakadan men cezasını da erteledi.

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