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TFF Tahkim Kurulu, Evkur Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'ün cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük'ün 2 maçlık cezasını onadı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:55
TFF Tahkim Kurulu, Evkur Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'ün cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük'ün 2 maçlık cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Adem Büyük'e verdiği 2 maçlık cezaya yapılan itirazı görüştü.

Kurul, verilen cezada herhangi bir isabetsizlik olmadığına hükmederek cezayı değiştirmedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:55
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