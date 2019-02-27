TFF Tahkim Kurulu, Evkur Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'ün cezasını onadı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük'ün 2 maçlık cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük'ün 2 maçlık cezasını onadı. TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Adem Büyük'e verdiği 2 maçlık cezaya yapılan itirazı görüştü. Kurul, verilen cezada herhangi bir isabetsizlik olmadığına hükmederek cezayı değiştirmedi.

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