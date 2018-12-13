THY- Euroleague
0553 313 94 23

TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını kaldırdı

13 Aralık 2018 Perşembe 17:01
TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını kaldırdı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na verilen 60 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Ağaoğlu hakkında 11 Aralık'ta verdiği kararın incelendiği belirtilerek, "Yapılan müzakere neticesinde, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ ve kulüp başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun itirazlarının kabulü ile PFDK kararının kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Tahkim Kurulundan yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in yaptığı itirazın reddedildiği ve Brezilya asıllı Faslı futbolcu Manuel da Costa'ya verilen 3 maç men ve 13 bin lira para cezasının oy birliği ile onandığı belirtildi.

Kurul, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un oyuncusu Hamidou Traore'nin de 3 maç men cezasını onadı.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:01
  1. Futbol
  2. Manuel Da Costa
  3. Medipol Başakşehir
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG
  6. Tahkim Kurulu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Operasyonlarda ele geçirilen silahları çalan polise 25 yıl hapis!
    1. Operasyonlarda ele geçirilen silahları..
    2. Almanya'dan gelen ihbar üzerine Bolu..
    3. “Girişimcilikte yeni bir çıkış..
    4. İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım..
    5. 2018 Salon Okçuluk Federasyon Kupası
    6. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu..
    7. Başkentte karla mücadele
    8. Altın fiyatları
    9. Özel sektörde 200 bin kişi istihdam..
    10. Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapınca..
    11. Pilot üniversite projeleriyle ilgili..
    12. Kimlik kartı ve sürücü belgesinde..
    13. Skrtel, sorulan soruya çok kızdı: Sizi..
    14. 'Topuk yakma' davasında 2 hemşireye..
    15. FETÖ'nün "eyalet ağabeyine" hapis cezası
    16. Afrika ülkesinden Erdoğan açıklaması!..
    17. İsrail güçleri Batı Şeria'da 8..
    18. 408 kişi hayatını kaybetti! 73 yılda..
    19. Döviz kurları
    20. Balıkesirspor Baltoklu futbolcular,..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!