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Spor TFF, Süper Lig'den 5 kulübü PFDK'ye sevk etti
Spor

TFF, Süper Lig'den 5 kulübü PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'den 5 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 19:16:00 -
TFF, Süper Lig'den 5 kulübü PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor ve Gaziantep'in çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael, Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular Arvydas Novikovas ve Cenk Ahmet Alkılıç ile Demir Grup Sivasspor görevlisi Erhan Erdoğan'ın da disipline gönderildiği aktarıldı.

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