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TFF Süper Kupa’nın sahibi Ankara’da belli olacak

Bu yıl 13.

06 Ağustos 2019 Salı 09:28
TFF Süper Kupa’nın sahibi Ankara’da belli olacak

Bu yıl 13. kez oynanacak TFF Süper Kupa’da Galatasaray ile Akhisarspor, yarın Ankara’da kozlarını paylaşacak. Yeni adıyla ilk kupayı Beşiktaş kazanırken, Galatasaray 5 kez ile müzesine en çok götüren ekip konumunda bulunuyor.


2018-2019 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, TFF Süper Kupa maçında yarın saat 21.30’da Ankara Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.



2006’da TFF Süper Kupa adıyla oynanmaya başladı


İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1. Ligi’nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın adı 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası adı altında oynandı. 1998 yılında ara verilen kupaya, 2006 yılından itibaren TFF Süper Kupa adıyla tekrar başlandı.



İlk Beşiktaş, son Akhisar kazandı


Yeni adıyla ilk maç 2006 yılında Almanya’nın Frankfurt şehrinde Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynandı. Bu müsabakayı siyah-beyazlılar 1-0’lık sonuçla kazandı. Bu kupada son maç ise yine Galatasaray ile Akhisarspor arasında oldu. Konya’daki maçta penaltı atışları sonucunda Akhisar kupanın sahibi oldu.



En çok Galatasaray


Bu yıl 13. kez düzenlenecek TFF Süper Kupa’da bugüne kadar en çok kazanan ekip Galatasaray. Sarı-kırmızılılar; 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında Süper Kupa’yı müzesine götürdü. Kupada ayrıca Fenerbahçe 3, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1’er kez sevinç yaşadı.


Bugüne kadar oynanan TFF Süper Kupa müsabakaları şöyle:



30.07.2006 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1


05.08.2007 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1


17.08.2008 Galatasaray: 2 - Kayserispor: 1


02.08.2009 Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2


07.08.2010 Bursaspor: 0 - Trabzonspor: 3


12.08.2012 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2


11.08.2013 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (Uzatmalarda)


25.08.2014 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Pen. 3-2)


08.08.2015 Galatasaray: 1 - Bursaspor: 0


13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray:1 (Pen. 0-3)


06.08.2017 Beşiktaş: 1 - Atiker Konyaspor:2


05.8.2018 Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 1 (Pen. 4-5 )

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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