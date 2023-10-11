TFF Süper Kupa’nın ödemeleri belli oldu: Kupayı alana servet!
Suudi Arabistan'da yapılacak Süper Kupa maçı için Galatasaray ve Fenerbahçe’ye düşecek gelirler ve maliyetler belli oldu.
Bu sene Suudi Arabistan’da oynanacak TFF Süper Kupa maçında Fenerbahçe – Galatasaray final maçının ödemeleri belli oldu;
• Galatasaray ve Fenerbahçe’ye 800 bin Euro ödeme yapılacak.
• Maçı kaybeden 1.4 milyon, kazanan ise 2 milyon Euro alacak.
• Konaklama, ulaşım ve diğer tüm masraflar Suudi Arabistan tarafından karşılanacak.
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