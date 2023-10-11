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Spor TFF Süper Kupa’nın ödemeleri belli oldu: Kupayı alana servet!
Spor

TFF Süper Kupa’nın ödemeleri belli oldu: Kupayı alana servet!

Yeniakit Publisher
2023-10-11 22:04:00 -
TFF Süper Kupa’nın ödemeleri belli oldu: Kupayı alana servet!

Suudi Arabistan'da yapılacak Süper Kupa maçı için Galatasaray ve Fenerbahçe’ye düşecek gelirler ve maliyetler belli oldu.

Bu sene Suudi Arabistan’da oynanacak TFF Süper Kupa maçında Fenerbahçe – Galatasaray final maçının ödemeleri belli oldu;

• Galatasaray ve Fenerbahçe’ye 800 bin Euro ödeme yapılacak.

• Maçı kaybeden 1.4 milyon, kazanan ise 2 milyon Euro alacak.

• Konaklama, ulaşım ve diğer tüm masraflar Suudi Arabistan tarafından karşılanacak.
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