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TFF Süper Kupa sahibini buluyor

- Galatasaray ile Akhisarspor arasında yarın Ankara'da yapılacak TFF Süper Kupa maçı saat 21.30'da başlayacak

06 Ağustos 2019 Salı 11:28
TFF Süper Kupa sahibini buluyor


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor yarın başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Galatasaray geçen sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Akhisarspor Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Ankara Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.


- Galatasaray'da takımın başında Levent Şahin yer alacak


Galatasaray ile Akhisarspor maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

Süper Lig'de geride kalan sezonun 33. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş, Akhisarspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'nda finalde mücadele eden ve izinli olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek.


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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:28
  1. Akhisarspor
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