TFF Süper Kupa müzede yerini aldı

TFF Süper Kupa 2020, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne konuldu. Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, TFF Süper Kupa'nın müzede diğer kupaların yanına konulduğu törende Trabzonspor'un, Trabzon'un en büyük markası olduğunu söyledi.

Bu markayı her zaman zirvede tutmak için yönetim kurulu ve camia olarak büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Sağıroğlu, "Tabii ki Trabzonspor'umuzu daha değerli hale getiren unsulardan birisi kupalar kazanmaktır, şampiyonluklar elde etmektir. İnşallah şampiyon olduğumuzda da buradaki kupalarımızın yanına bir şampiyonluk kupası ve daha nicelerini ekleriz." dedi.

Sağıroğlu, "Trabzonspor var ise her zaman umut vardır" ifadesini kullanarak, "Yaklaşık 6 ayda müzemize iki kupa girdi. Maalesef şampiyonluğu son anda kaçırdık. Şampiyonluk kupasını da alsaydık Trabzonspor tarihinde dördüncü kez, bir sezonda 3 kupa kazanmış olacaktık. İnşallah o hedefimizi de yeniden gerçekleştiririz." diye konuştu.

İstişare Kurulu Başkanvekili Erol Tuna ise Trabzonspor'un taraftarı, yönetimi, çalışanı ve tüm camiası ile asla azla yetinmeyen bir kulüp olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yarıştığı kulvarda ne kadar iddia varsa hepsine talip olan, ne kadar kupa varsa her zaman hepsini müzesine getirme gayretinde olan bir kulübüz. Bunları sağlayan da yönetimlerdir. Öncelikle yönetimimizi tebrik ediyorum bana eski asbaşkan, yönetici ve taraftar olarak bu gururu yaşattıkları için. Geçmişten bugüne bizlere bu mirası bırakanlardan ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet, sağ olanlara da uzun ömürler diliyorum. Ömer Bey'den bir ricam var, iki seferdir bu töreni yapıyoruz, bir şampiyonluk kupası da getirin bize. Siz olmasanız bile gelecek yönetim böyle bir başarı bıraksın bizlere. Bu kupalarda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum."

Divan Başkanı Ali Sürmen de "Trabzonspor'da hiçbir zaman hedef bitmez. Bir sezonda bir kupa, iki kupa veya üç kupa... Ne kadar kupa varsa hepsini bu müzemizde görmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Törene, İstişare Kurulu Genel Sekreteri Kenan Atalay, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ile kurul üyeleri de katıldı.