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TFF Süper Kupa maçından notlar

- Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ryan Babel, Seri, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı izledi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:56
TFF Süper Kupa maçından notlar


ANKARA (AA) - TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray'da yeni transferler Ryan Babel, Seri, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, ilk 11'de görev aldı.

Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. İki takım üst üste 2. kez Süper Kupa'da mücadele etti.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen organizasyona Ankara'daki Eryaman Stadı ev sahipliği yaptı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ryan Babel, Seri, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

Sarı-kırmızılı takımın kalesini Fernando Muslera korurken, savunma hattını Mariano, Christian Luyindama, Marcao ve Yuto Nagatomo oluşturdu.

Orta sahada Selçuk İnan, Seri, Jimmy Durmaz, Younes Belhanda ve Adem Büyük görev yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, forvette ise Babel'i tercih etti.

İzinli olan Mbaye Diagne maç kadrosunda bulunmazken, Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Konstantinos Mitroglou, Sofiane Feghouli ve Emre Mor yedek soyundu.


- Fatih Terim cezalı


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim, 3 maç ceza almıştı.

Cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında çeken Terim, TFF Süper Kupa maçında da görev yapamadı.

Terim, Süper Lig'in ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Süper Kupa maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.


- Kupanın son sahibi


Akhisarspor, tarihinde ikinci kez Süper Kupa mücadelesine çıktı.

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Ege temsilcisi, geçen yıl Konya'da Galatasaray'a penaltılarda üstünlük sağlayarak Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

Süper Kupa'nın son sahibi Akhisarspor, 15 Mayıs'ta Sivas'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Kupası'nda yine karşı karşıya geldiği Galatasaray'a bu kez 3-1 mağlup oldu.

Manisa ekibi, üst üste ikinci defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürme şansını değerlendiremedi.

Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Akhisarspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, başkentte ilk 11'de Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Burhan Eşer, Kadir Keleş, Bjarnason ve Erhan Çelenk'e yer verdi.


- Galatasaraylılar ilgi gösterdi


Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını TFF Süper Kupa mücadelesinde yalnız bırakmadı.

Galatasaraylı taraftarlar, 22 bin seyirci kapasiteli Eryaman Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Statta taraftarların büyük çoğunluğunu Galatasaraylılar oluşturdu.

Az sayıda Akhisarsporlu taraftarlar da takımlarını destekledi.


- Bakan Kasapoğlu tribünde


Eryaman Stadı'ndaki maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Karşılaşmayı Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de tribünden takip etti.


- Başkent 2. kez kupaya ev sahipliği yaptı


TFF Süper Kupa maçı 2. kez Ankara'da oynandı.

Osmanlı Stadı'nda 2015 yılında yapılan Süper Kupa maçında Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılı takım, Bursaspor'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:56
  1. Akhisarspor
  2. Fatih Terim
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. TFF Süper Kupa

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