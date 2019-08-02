TFF Süper Kupa maçı biletleri satışa çıktı





İSTANBUL (AA) - Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak maçın biletlerinin satışına, Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Ankara Eryaman Stadı gişeleri ile "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden başlandı.

Ankara Eryaman Stadı'nda, Akhisarspor taraftarları kapalı ve kuzey, Galatasaray taraftarları ise maraton ve güney tribünlerinde yer alacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 50 lira, kapalı ve maraton tribünleri için ise 100 lira olarak belirlendi.