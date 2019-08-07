0553 313 94 23

TFF Süper Kupa Galatasaray'ın

- Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından TFF Süper Kupa'da da mutlu sona ulaştı- Sarı-kırmızılı takım, TFF Süper Kupa'yı 6. kez kazandı- Galatasaray, maçın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:59
TFF Süper Kupa Galatasaray'ın


ANKARA (AA) - TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, kupasını düzenlenen törenle aldı.

TFF Süper Kupa organizasyonunun 13'üncüsüne Ankara'daki Eryaman Stadı ev sahipliği yaptı.

Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray, yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Akhisarspor'u Younes Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızı takım, böylece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'da da mutlu sona ulaşarak "üçleme" yaptı. Galatasaray, en son 2015'te 3 kupa birden kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 9. kez mücadele ettiği Süper Kupa'yı 6. kez kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray, Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray, ayrıca geçen yıl Konya'da penaltılarda yenildiği Akhisarspor'dan rövanşı da almış oldu.


- Kupayı Kasapoğlu ve Özdemir verdi


Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa'yı Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'a birlikte verdi.

Kasapoğlu ve Özdemir, iki takım oyuncularına madalyalarını da takdim etti.

Cezalı olduğu için takımının başında sahaya çıkamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupa töreninde yer aldı.

Süper Kupa'yı 6. kez kazanan Galatasaray'da oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.



- Maçın adamı Belhanda


TFF Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu maçın tek golünü atan Galatasaraylı Belhanda seçildi.

Belhanda'ya plaketini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:59
  1. Akhisarspor
  2. Fatih Terim
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  6. TFF Süper Kupa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması
    1. Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması
    2. Mehmet Altıparmak: “Futbolun adaleti..
    3. Kilis 2019 kurban bayramı namazı kaçta?
    4. Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili..
    5. Kayseri kurban bayramı namazı kaçta?..
    6. ABD'de son 7 ayda yapılan toplu..
    7. Kastamonu kurban bayramı namazı kaçta?..
    8. Kars'ta Kurban bayramı namazı kaçta..
    9. "Aden'deki olaylardan tek istifade..
    10. TFF Süper Kupa maçının ardından
    11. Karaman kurban bayramı namazı 2019..
    12. ABD'den Güney Kore'ye 800 milyon..
    13. Karabük kurban bayramı namazı saat..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    15. Elbistan’da kaza: 2 yaralı
    16. TFF Süper Kupa maçının ardından
    17. Cansuyu, 40 bin Etiyopyalıya kurban..
    18. ABD resmen açıkladı: Hazırız
    19. Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan..
    20. Olympiakos teknik direktörü hakem..
    21. Trump’tan Dayton ve El Paso’a ziyaret
    22. Kayseri’de 18 kişinin yaralandığı feci..
    23. Kırgızistan’daki çatışmalarda 1 kişi..
    24. 2019 TFF Süper Kupa’nın Şampiyonu..
    25. İrfan Saraloğlu: “Hakem maçın önüne..
    26. Trabzon'da bulantı ve ishal vakaları
    27. Af Örgütünden ABD için seyahat uyarısı
    28. Filistin yönetiminden "İsrail'in yeni..
    29. Suriyeli gencin hareketi takdir topladı
    30. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı
    Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru