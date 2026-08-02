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Spor TFF son rakamı duyurdu: Futbolda lisanslı kulüp sayısı yükseldi
Spor

TFF son rakamı duyurdu: Futbolda lisanslı kulüp sayısı yükseldi

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TFF son rakamı duyurdu: Futbolda lisanslı kulüp sayısı yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde lisans alan kulüp sayısının 40'a çıktığını duyurdu. Son olarak Süper Lig'den Gaziantep FK, 1. Lig'den Ümraniyespor, Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor, Fatih Karagümrük, Muğlaspor ve Sarıyer, 2. Lig'den de Adana 01 FK, Kahramanmaraş İstiklalspor, Karacabey Belediyespor ve Kırklarelispor'a, ulusal lisans verildi.

Futbolda lisanslı kulüp sayısı 40'a yükseldi. Federasyonun açıklamasına göre Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmede bulunan TFF Kulüp Lisans Kurulu, en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yaptığı başvuruları sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

Ulusal Kulüp Lisansı üçüncü aşama kararlarını vermek için toplanan kurul, Trendyol Süper Lig'den Gaziantep FK, Trendyol 1. Lig'den Ümraniyespor, Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Muğlaspor ve SMS Grup Sarıyer, Nesine 2. Lig'den de Adana 01 FK, Kahramanmaraş İstiklalspor, Karacabey Belediyespor ve Kırklarelispor kulüplerine, verilen süre içinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek ulusal lisans verdi.

Böylece 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 29'dan 40'a yükseldi

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