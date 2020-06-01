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Spor

TFF, Şenol Güneş’in doğum gününü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:38:31 -
TFF, Şenol Güneş’in doğum gününü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, 68. yaş günü için TFF’den kutlama mesajı geldi. Milli Takımlar resmi sosyal medya hesabından deneyimli çalıştırıcının fotoğrafı paylaşılırken, üzerine de; "Doğum günün kutlu olsun Şenol Hoca" notu düşüldü.

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