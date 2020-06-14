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Spor

TFF, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 23:39:24 -
TFF, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaraylı Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fernando Muslera ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Muslera'ya acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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