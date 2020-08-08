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Spor

TFF, Melih Şendil'i kınadı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 21:28:45 -
TFF, Melih Şendil'i kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kadınların spordaki yeriyle ilgili yaptığı ayrımcı yorumlardan dolayı sunucu Melih Şendil'i kınadı.

TFF'den yapılan açıklamada, beIN Sports kanalında dün gece yayınlanan "Maç Sonu" programında sunucu Melih Şendil'in, "futbolda kadınların olmaması" gerektiğine dair sporda ayrımcılık içeren asla tasvip edilemez ifadelerde bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kadın Milli Takımları ve liglerinde forma giyen kadın futbolcularımız ile daima gurur duyan, kadın futboluna teşvik eden, her platformda kadınlara destek veren Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Melih Şendil'i kabul edilemez, sporun ruhu ve değerleriyle bağdaşmayan sözlerinden dolayı kınıyoruz. Ayrıca sunucusunu kınayan ve böyle bir durumun bir daha yaşanmaması için her türlü önlemi aldığını açıklayan Süper Lig ve 1. Lig yayıncımız Digiturk'e teşekkürlerimizi sunarız."

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