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TFF kurulları başkan ve üyeleri belli oldu

TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:53
TFF kurulları başkan ve üyeleri belli oldu

TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurulları başkan ve üyeleri belli oldu. Yeni kurullar şu şekilde:



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu


Asıl üyeler


Başkan: Aytaç Yüksel


Mehmet Erol


Ahmet Can Acaroğlu


Canan Sarı


Veli Tolu


Mehmet Sağlam


Recep Şencan



Yedek üyeler


Fatih Hasbal


Zülküf Türkoğlu


Zuhal Bereket Baş


Tamer Sağcan


Deniz Aksoy


Ali Atay



Tahkim Kurulu


Asıl üyeler


Başkan: Murat Balcı


Emine Yazıcıoğlu


Yusuf Öksüzömer


Osman Baturhan Dursun


Murat Erbilen


Eyüp Kul


Haluk Sonsuz



Yedek üyeler


Abdürrahim Güneşdoğdu


Alper Türközmen


Tuğçe Dinçer


Mehmet Karcıoğlu


Savaş Yarkın


Yakup Önder Mercangöz



Uyuşmazlık Çözüm Kurulu


Asıl üyeler


Başkan: Celal Candan


Kenan Kenan


Yavuz Aksoy


Tarkan Erdal


Başbuğ Pınarbaşı


Sidar Tunca


Yasin Eker



Yedek üyeler


Alper Çağrı Yılmaz


Elif Demirhan


Armağan Üçer


Oğuz Turhan


Halit Öğün


Seyit Kıvanç Koç



Temsilciler Kurulu


Başkan: Abdurrahman Arıcı


Burhan Cuci


Osman Diyadin


Kerim Altıay


Ertuğrul Aslan


Ömer Demir


Yakup Aksoy



Amatör Futbol Disiplin Kurulu


Asıl üyeler


Başkan: Selçuk Aygün


Cafer Geyik


Mehmet Tamöz


Esin Güler


İsmail Yıldız


Muzaffer enes cirit


Hasan oymak


Yedek üyeler


Serkan Sokuluoğlu


Hakan Başsorgun


Aysel Gülle


Yasin Çağrı Karaca


Muhammed Hardalaç


Şafak Kuş



Etik Kurulu


Asıl üyeler


Başkan: Taci Bayhan


Ali kemal Atçeken


Rıza Tiryaki


Bestami Tezcan


Mehmet Hakan Tüfekçi


Yedek üyeler


İlyas Çelik


Hanife Tuba Sağcan


Ahmet Kılıç


Ali Yazlı



Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu


Başkan: Ömer Gürsoy


Arif ümit Uztürk


Yakup Ümit Kihtir


Birol Aydın


Savaş Ekin


Mehmet Alaattin Nalcıoğlu



Sağlık Kurulu


Başkan: Prof. Dr. Ömer Taşer


Prof. Dr. Bülent Bayraktar


Yrd. Doç. Dr. İlker Yücesir


Prof. Dr. Nevin Ergun


Prof Dr. Kemal Memişoğlu


Uzm. Psk. Mine Görgün


Prof. Dr. Hakan Gür


Prof. Dr. Gökhan Malkoç


Prof. Dr. Muhittin Tayfur


Prof. Dr. Eyüp Gümüş


Prof. Dr. Orhan Şen


Prof. Dr. Soner Şahin


Prof. Dr. Atacan Atalar



Dopingle Mücadele Kurulu


Başkan: Prof. Dr. Ömer Taşer


Prof. Dr. Yunus Söylet


Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu


Prof. Dr. Ahmet Araman


Prof dr. Erdal Cevher


Prof. Dr. Gökhan Metin


Prof. Dr. Sadi Kurdak



Dış İlişkiler Kurulu


Başkan: Ali Güven


Tahir Kıran


Mehmet Kuriş


Alican Ulusoy


Kaya Enişte


Zeynep Şener


Özdem Bilirdönmez


Celalettin Çakıcı


Buse Arıcı


Hakkı Görken Perinçek


Gürkan Teoman


Hasan Gümüşkesen


Mustafa Yenlihalioğlu


Mustafa Küçükmeral


Murat Kocakaya


Mehmet Besceli


Aygün Denli

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:53
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