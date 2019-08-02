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TFF Ege Bölge Baş Antrenöründen Manisa’ya övgü

Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisa FK Altyapı yöneticileri TFF Ege Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:06
TFF Ege Bölge Baş Antrenöründen Manisa’ya övgü

Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisa FK Altyapı yöneticileri TFF Ege Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette TFF Ege Bölge Baş Antrenörü Coşkun Süer, Manisa’da yapılan tesisleşme çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyerek, "Bu çalışmaların diğer takımlara örnek olmasını diliyoruz." dedi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, Manisa FK Altyapı Teknik Sorumlusu Levent Bayraktar, altyapı atletik performans antrenörü Raif Albay ve Altyapı İdari İşler Sorumlusu Mehmet Haktan Tunç, Türkiye Futbol Federasyonu Ege Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, Türkiye Futbol Federasyonu Ege Bölge Baş Antrenörü Coşkun Süer’e altyapıda yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgiler vererek, Manisa’ya kazandırılan spor tesislerini görsel olarak da Türkiye Futbol Federasyonu Ege Bölge Müdürlüğü yetkililerine sundu.



Süer, “Bu çalışmaların diğer takımlara örnek olmasını diliyoruz”


Yapılan ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde altyapıya kazandırılan modern tesisler, altyapı plan ve organizasyonları, kulübün misyonu ve vizyonu hakkında görüşmeler yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Ege Bölge Baş Antrenörü Coşkun Süer, Manisa’da yapılan tesisleşme çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyerek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından, Manisa’ya ciddi anlamda spor tesisleri kazandırıldı. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Bu çalışmaların diğer takımlara örnek olmasını diliyoruz. Önümüzdeki günlerde Manisa’ya bir takım ziyaretlerimiz olacak ve üreteceğimiz ortak projelerle gerekli desteği vereceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:06
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