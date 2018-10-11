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TFF duyurdu! Olaylı maçın faturası ağır oldu

U 21 Ligi'nde olaylı Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından Profesyonel Disiplin Kurulu, kararlarını duyurdu.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:02
TFF duyurdu! Olaylı maçın faturası ağır oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Beşiktaş teknik sorumlusu Yasin Sülün ve Berka Doğukan Önde'ye ceza verildiği açıklandı. Yasin Sülün'e 3 maç men cezası verilirken genç oyuncu Berka Doğukan Önde 2 maç men cezası aldı.

Konyaspor'dan da 5 genç oyuncuya 5 maç men cezası verildi.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama...

''BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu YASİN SÜLÜN'ün, 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu BERKE DOĞUKAN ÖNDE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu OĞUZHAN NEMLİ'nin, 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ERDON DACI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA ÖZKAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ALİ AYHAN CEBECİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu MUSA AYDIN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.''

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 18:02
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