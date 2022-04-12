  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF başkanlığına kim aday oldu? Ahmet Ağaoğlu TFF başkanlığına aday mı?
Spor

TFF başkanlığına kim aday oldu? Ahmet Ağaoğlu TFF başkanlığına aday mı?

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF başkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, TFF başkanlığına kim aday olacak?

Yeniakit Publisher
2022-04-12 18:50:00 -
TFF başkanlığına kim aday oldu? Ahmet Ağaoğlu TFF başkanlığına aday mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in istifasının ardından gözler kimlerin seçim için aday olacağına çevrildi. Peki, kim TFF başkanlığına aday olacak?

TFF başkanlığına kim aday oldu? Ahmet Ağaoğlu TFF başkanlığına aday mı?

Ahmet Ağaoğlu, "Ben TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmediğimi ifade etmiştim. Uzun zamandır ismi ön plana çıkan ve gündemde olan isimlerden ikisi de toplantıdaydı. Birisi Göksel Gümüşdağ, diğeri Ahmet Nur Çebi. Vekaleten Sayın Çebi ve Gümüşdağ adına şunu paylaşabilirim, benimle aynı düşünceye sahipler. TFF Başkanlığı'nı düşünmüyorlar. İkisinin de ifadeleri benim kullandığım ifademle eş değer. Eğer hala bu iki değerli başkanımızın ismi etrafında gündem oluşturuluyorsa yeni isimlerin aranmasında yarar var" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay