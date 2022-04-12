Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in istifasının ardından gözler kimlerin seçim için aday olacağına çevrildi. Peki, kim TFF başkanlığına aday olacak?

TFF başkanlığına kim aday oldu? Ahmet Ağaoğlu TFF başkanlığına aday mı?

Ahmet Ağaoğlu, "Ben TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmediğimi ifade etmiştim. Uzun zamandır ismi ön plana çıkan ve gündemde olan isimlerden ikisi de toplantıdaydı. Birisi Göksel Gümüşdağ, diğeri Ahmet Nur Çebi. Vekaleten Sayın Çebi ve Gümüşdağ adına şunu paylaşabilirim, benimle aynı düşünceye sahipler. TFF Başkanlığı'nı düşünmüyorlar. İkisinin de ifadeleri benim kullandığım ifademle eş değer. Eğer hala bu iki değerli başkanımızın ismi etrafında gündem oluşturuluyorsa yeni isimlerin aranmasında yarar var" dedi.