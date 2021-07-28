TFF Başkanı Nihat Özdemir: Taraftarlarımız bu sezon...

Türk futbol ailesi Ankara'da toplandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve genel kurul delegelerinin katılımıyla yapılan genel kurulda divan kurulu oluşturuldu.

Divan başkanlığına Mehmet Büyükekşi seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nda gündemde yer alan "TFF Statüsü'nde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi" maddesi oy çokluğu ile gündemden çıkarıldı.

Tahkim, disiplin ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararları için önerge verileceğine ilişkin TFF Genel Kuruluna 10 dakika ara verildi.

Yeniden başlayan genel kurulda Büyükekşi, 93 imza ile verilen yeni önergenin içeriğinde tahkim, disiplin, ve UÇK'nın bundan sonraki genel kurulda 16'ncı maddenin tekrar gündemde görüşmesini delege oyuna sundu.

Oy birliği ile kabul edilen madde gündeme eklenerek devam edilen genel kurulda görüşülecek.

İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları

"Böylesine zor bir dönemde, futbolumuza hizmet eden herkese saygılarımı sunuyorum. Federasyonumuz adına emekleri için teşekkürü bir borç biliyorum."

"Kulüpler için sınırı 16'ya çıkardık"

"Geçen sezon kulüplerimizin rahat hareket etmesi için yabancı oyuncu sayısını 16'ya çıkardık. Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık, sizlerden gelen talep nedeniyle bunu erteledik. 2021-2022 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı sizlere bildirdik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı."

"Taraftarlar bu sezon maç izleyebilecek"

"Stadyum kapasitelerinin yüzde ellisi, locaların yüzde yüzü olmak üzere taraftarlarımız bu sezon maç izleyebilecekler. Salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlayacağız."

"EURO 2020'den gerekli dersleri aldık ve rotamızı Dünya Kupası'na çevirdik. Hocamız Şenol Güneş ve oyuncularına güveniyoruz."

"Gereken dersleri aldık"

"A Milli Takımımız, yoğun bir dönem geçirdi. Elemelerde Hollanda ve Norveç'i yendiğimiz ve zirve yaptığımız dönem, EURO 2020'de bizi üzen sonuçlarla tamamlandı. Gereken dersleri aldık, rotamızı 2022 Dünya Kupası finallerine çevirdik."

"Dünya futbol tarihine geçtik"

"PSG-Başakşehir maçında Webo'nun maruz kaldığı ırkçılık karşısında başta Başakşehir olmak üzere ülkece gösterdiğimiz tavır, dünya futbol tarihine geçmiştir. Cumhuriyetimizin ve TFF'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında İstanbul, Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak."

"Türk hakemliğine güveniyoruz"

"Türk hakemliğine güveniyoruz, istikrardan yana kararlar aldık. Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda 3 ayrı hakemimiz maç yönetti. Cüneyt Çakır hocamız, EURO 2020'de görev alıp finaller tarihinde en fazla maç yöneten hakem oldu."

"TFF 1. lig'de var uygulamasını kullanacağız"

"2022-2023 sezonu ile birlikte TFF 1. Lig'de de VAR uygulamasını kullanmayı hedefliyoruz."

"Geçtiğimiz sezon statların çimleri çok konuşuldu. Bu konuda kararlar aldık, yaptırımlar uygulayacağız. Sizlerin de desteğiyle bu sorunları çözeceğiz. Uluslararası rekabette de daha güçlü olmamız gerekiyor."