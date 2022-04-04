TFF Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti.



3 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı görevini sürdüren Nihat Özdemir istifa etti.

Nihat Özdemir'in başkanlığındaki TFF yönetiminin seçime gitme kararı aldığı ve bunu resmi olarak yakın zamanda açıklayacakları öğrenildi.

TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi.

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

MEHMET BAYKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıklamıştı.