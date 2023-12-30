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Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Riyad'da rahatsızlandı
Spor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Riyad'da rahatsızlandı

Yeniakit Publisher
2023-12-30 09:41:00 -
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Riyad'da rahatsızlandı

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da rahatsızlandı. TFF yetkilileri, otele gelen ambulansın Başkan Büyükekşi ile ilgili olduğunu, Büyükekşi'nin sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı krize takıldı. Ertelenen müsabaka sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, Türkiye'ye döndü.

TRT Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi kaldığı otelde rahatsızlandı. Doktor tarafından sağlık kontrolü yapılan Büyükekşi'nin tansiyon problemi yaşadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, otele gelen ambulansın Başkan Mehmet Büyükekşi ile ilgili olduğunu, Büyükekşi'nin sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.

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