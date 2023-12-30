TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Riyad'da rahatsızlandı

Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı krize takıldı. Ertelenen müsabaka sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, Türkiye'ye döndü.

TRT Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi kaldığı otelde rahatsızlandı. Doktor tarafından sağlık kontrolü yapılan Büyükekşi'nin tansiyon problemi yaşadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, otele gelen ambulansın Başkan Mehmet Büyükekşi ile ilgili olduğunu, Büyükekşi'nin sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.