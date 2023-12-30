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Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etti iddiası
Spor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etti iddiası

Yeniakit Publisher
2023-12-30 07:30:00 -
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etti iddiası

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı yaşanan krizin ardından iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifasının istendiği belirtilen Federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği iddia ediliyor. Öte yandan otelde fenalaşan Büyükekşi için ambulans çağrıldı...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi "Atatürk pankartı" ve "Atatürk tişörtü" krizi yaşandı. Takımların maç öncesinde sahaya Atatürk tişörtleriyle ve seremoniden önce sahaya Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmak istemesi, Suudiler tarafından kabul görmedi.

Erdoğan istifa etmesini istedi iddiası

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, Maçtan önce Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkılmasına izin verilmediği için sahaya çıkmayı reddetti. Süper Kupa maçının iptal olduğu açıklandı! Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı'nın istifasını istediği konuşuluyor. 

Mehmet Büyükekşi istifa etti iddiası

Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk skandalının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberinde göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği belirtildi.

Fenalaştı, doktor kontrolüne alındı

TRT Spor'un haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi otelde fenalaştı. Otele ambulans çağrıldı. Büyükekşi doktor kontrolüne alındı.

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