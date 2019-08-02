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TFF Başkanı konuştu: Sezonun geç başlaması...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:00
TFF Başkanı konuştu: Sezonun geç başlaması...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:00
  1. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir

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