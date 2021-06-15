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Gündem TFF Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Gündem

TFF Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 13:23:00 -
TFF Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü için kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde "Kardeş ülke Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü kutlu olsun" başlığıyla yer alan mesajda, "Tek millet iki devlet ruhuyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutlarız." denildi.

Mesajda, Azerbaycanca "Qardaş ölkə Azərbaycan'ın Milli İstiqlal Gününü ürəkdən təbrik edirik!" ifadeleri de kullanıldı.

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