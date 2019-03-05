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TFF Amedsporlu futbolculara acımadı

Sakaryaspor maçındaki saldırıları nedeniyle Amedsporlu 3 futbolcu PFDK'ya sevk edildi.

05 Mart 2019 Salı 17:19
TFF Amedsporlu futbolculara acımadı

Amedspor-Sakaryaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili Amedspor'un 3 oyuncusu ile Sakaryaspor'un bir oyuncusu PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "sahaolayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Amedspor'un 3 oyuncusu PFDK'ya sevk edildi

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MUHLİS İSTEMİ'nin aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MUHAMMED ALİ ÖZDEMİR'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MANSUR ÇALAR'ın aynı müsabakadaki "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu PFDK'ya sevk edildi

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SERKAN ODABAŞOĞLU'nun 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:19
  1. Sakarya
  2. Sakaryaspor
  3. Ali Özdemir

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