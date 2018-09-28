TFF açıkladı: Kasırga nedeniyle maçlar iptal

Hafta sonu Türkiye'nin batı kıyılarına ulaşması beklenen tropikal fırtına İzmir'de futbol maçlarını iptal ettirdi. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, 29-30 Eylül tarihlerinde İzmir'de oynanması planlanan tüm amatör futbol müsabakalarının Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan raporlar doğrultusunda, aşırı olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Ertelemenin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bilgisi dahilinde yapıldığı aktarılırken, ertelenen müsabakalarda 28 Eylül 2018 tarihinden sonra tescili yapılmış olan oyuncular, yöneticiler ve teknik adamların yer alamayacağı belirtildi.