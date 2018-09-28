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TFF açıkladı: Kasırga nedeniyle maçlar iptal

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu İzmir’e ulaşması beklenen tropikal fırtına nedeniyle İzmir’de 29 ve 30 Eylül’de oynanacak olan tüm amatör futbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

28 Eylül 2018 Cuma 16:17
TFF açıkladı: Kasırga nedeniyle maçlar iptal

Hafta sonu Türkiye'nin batı kıyılarına ulaşması beklenen tropikal fırtına İzmir'de futbol maçlarını iptal ettirdi. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, 29-30 Eylül tarihlerinde İzmir'de oynanması planlanan tüm amatör futbol müsabakalarının Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan raporlar doğrultusunda, aşırı olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Ertelemenin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bilgisi dahilinde yapıldığı aktarılırken, ertelenen müsabakalarda 28 Eylül 2018 tarihinden sonra tescili yapılmış olan oyuncular, yöneticiler ve teknik adamların yer alamayacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:17
  1. İzmir
  2. Türkiye Futbol Federasyonu
  3. kasırga
  4. amatör lig

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