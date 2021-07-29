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Spor TFF açıkladı: Her kart başına fidan
Spor

TFF açıkladı: Her kart başına fidan

TFF, yeni sezonda görülecek her sarı kart için 1, kırmızı kart için 5 fidan dikileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 18:00:00 -
TFF açıkladı: Her kart başına fidan

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yapmış olduğu açıklamaya göre; bu sezon takımların gördüğü her sarı kartta 1, her kırmızı kartta 5 fidan dikilmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 29.07.2021 tarihli toplantısında, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir."

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