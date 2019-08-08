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TFF açıkladı! Futbolda kurallar resmen değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, değişen futbol oyun kurallarıyla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:00
TFF açıkladı! Futbolda kurallar resmen değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri devam ediyor. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda basın mensuplarına gelecek sezon oyun kurallarındaki değişiklikler ve Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Gelecek sezon uygulanacak değişen oyun kuralları hakkında bilgiler veren MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, "Kurallardaki değişiklikleri size aktaracağız. Önümüzdeki sezon VAR'ın nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler de vereceğiz. Tüm kulüplere gönderilmek üzere bir eğitim paketi hazırladık. Hakemlere gösterilen eğitimlerin aynısı. Kural değişikliklerinin oyunculara aktarılması bizim değil kulüplerin sorumluluğunda. 1 Temmuz'dan itibaren değişen kuralları sizlerle paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

"Oyuncular değişiklikte en yakın noktadan oyunu terk edecek"

Oyuncu değişikliğinde getirilen yeni kural ile ilgili de konuşan Uilenberg, "Oyundan çıkan oyuncular kendisine en yakın yerden oyundan çıkacak. Ancak oyuncuların güvenliği her şeyden önemli. Bunla ilgili bir sıkıntı varsa oyuncu orta çizgiden oyunu terk edebilir. Hakemin en yakın noktadan çıkmasını istediği oyuncu, buna itiraz edip yerine getirmezse sarı kart ile cezalandırılacak. Artık yedek kulübesindeki takım görevlileri de kart ile cezalandırılabiliyorlar. Oyun kuralları kitabında hepsi açık şekilde belirtiliyor. Takım listesine ismi yazılmış herhangi bir kişi olabilir. Oyunculardaki gibi geçerli. Hoca ısrarla rakibinin sarı kart almasını isterse oda oyuncularda olduğu gibi sarı kartla cezalandırılabilecek. Kulübedeki ihlali kimin yaptığı belirlenemezse, bundan en yetkili kişi teknik direktör sorumlu olacak. Bunun sonucunda oradaki en yetkili kişi yani teknik adam sarı ya da kırmızı kart görecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:00
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