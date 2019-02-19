TFF açıkladı! 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'den 6 kulüp ve bazı oyuncuların PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçların ardından Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve Atiker Konyaspor'un saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahüratla, usulsüz seyirci alınmasından dolayı hukuk müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Atiker Konyaspor'un oyuncusu Adis Jahovic ile Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük'ün ise kural dışı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevkine karar verildiği vurgulandı.

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