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Spor TFF açıkladı: 1 Nisan'a kadar...
Spor

TFF açıkladı: 1 Nisan'a kadar...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçlarla ilgili bir açıklama yaptı. Özdemir, müsabakaların 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynatılmaya devam edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 16:54:00 -
TFF açıkladı: 1 Nisan'a kadar...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulundan bazı üyeler ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile yayıncı kuruluş beIN SPORTS'u ziyaret etti.

Ziyareti sonrası beIN SPORTS Haber kanalına bir röportaj veren Nihat Özdemir, TFF hakkındaki iddialar ve gelecek planlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Nihat Özdemir, özellikle yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop'tan övgü dolu sözlerle bahsederken, "Hamit Altıntop bizim için çok önemli bir değerdir. Bizim geleceğimizdir" dedi.

Özdemir, "Bunlar bu hafta ortaya çıkan haberler değil, 3-5 ay evvel 'Nihat Özdemir istifa etti.' diyenler bile oldu. Biz de böyle olmadığını söyledik ama o arkadaşlar hiç tınmadılar. Bunun başka bir modelini bu hafta yaşıyoruz." diye de ekledi.

"1 Nisan'a kadar seyirci yok"

Nihat Özdemir, "Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz her hafta devam ediyor. Son yaptığımız toplantıda 1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. Aşılama devam ediyor, yeni aşılar geliyor. 1 Nisan'da değerlendireceğiz. 1 Nisan'dan sonra seyircili oynanır mı, oynanmaz mı? UEFA'ya da Şampiyonlar Ligi finali için de seyirci için bildirim yapacağız. Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz. Hangi kapasiteyle seyircili oynanabileceğini UEFA'ya bildireceğiz. 1 Nisan'da Sağlık Bakanlığı ile biraraya gelip bir karar vereceğiz." ifadelerinde bulundu.

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