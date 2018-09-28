TFF, 3 takıma 3'er puanını sildi!

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerini yaptı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kardemir Karabükspor, Gaziantepspor ve Manisaspor'a 3 puan silme cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Kardemir Karabükspor, Gaziantepspor ve Manisaspor'a 3 puan silme cezası verdi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Spor Toto Süper Lig'den Antalyaspor A.Ş., Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Trabzonspor A.Ş., Spor Toto 1. Lig'den, Adana Demirspor, Adanaspor A.Ş., Afjet Afyonspor, Altay, Balıkesir Baltok, Denizlispor, Eskişehirspor, Hatayspor, Tetiş Yapı Elazığspor, TFF 2. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor, Bugsaş Spor A.Ş., Eyüpspor, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor A.Ş., Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., Samsunspor, Sivas Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Tokatspor, Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto 1. Lig'den Kardemir Karabükspor, TFF 2. Lig'den Gaziantepspor, Manisaspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle, 2018-2019 sezonu Kulüp Lisans Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 51'i Ulusal Lisans aldı.

Kurulun ilk ve ikinci aşamada almış olduğu kararlar ise aşağıda yer almaktadır.

İlk değerlendirmelerinde Kulüp Lisans Kurulu; Spor Toto Süper Lig'den Atiker Konyaspor, Beşiktaş A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir FK, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Spor Toto 1.Lig'den Çaykur Rizespor A.Ş. ve İstanbulspor A.Ş. kulüplerine UEFA Lisansı, Spor Toto 1. Lig'den Gazişehir Gaziantep FK, TFF 2. Lig'den SBS İnşaat Kırklarelispor, Menemen Belediye Spor, Ottocool Karagümrük, Sancaktepe Belediye Spor ve Tuzlaspor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans vermişti.

Kulüp Lisans Kurulu'nun bu toplantısında, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın ilgili maddesi uyarınca da Ulusal Kulüp Lisansı ile ilgili kalan 48 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre vermişti.

Kurul, Ulusal Kulüp Lisansı ikinci aşama kararlarında; Spor Toto Süper Lig'den Alanyaspor; Spor Toto 1.Lig'den Giresunspor, Altınordu A.Ş., Boluspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor Futbol Kulübü, Ümraniyespor; TFF 2. Lig'den Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, Hacettepe Spor, İnegölspor, Kastamonuspor 1966, Keçiörengücü, Konya Anadolu Selçukspor, Pendikspor ve Sarıyer kulüplerine Ulusal Lisans vermişti.

Aynı toplantıda Kurul, kalan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 25/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XII tablosu ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre vermişti.