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TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Turgutluspor: 1

TFF 3.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:14
TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Turgutluspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grupta Turgutluspor’u konuk eden Muğlaspor, ilk devresini 1-0 önde kapattığı mücadelede, ikinci yarıda kalesinde gördüğü golle 90 dakika sonunda 1 puana razı oldu.


Maçtan Dakikalar:


18. dakikada Muğlaspor’un kazandığı köşe vuruşunu Sinan ön direğe ortaladı, defansın sektirdiği topla oluşan karambolde Akın Karaaslan Muğlaspor’u 1-0 öne geçiren golü attı. 24. dakikada Turgutluspor’da Mehmet’ İncebacak’ın sol kanattan kullandığı frıkik vuruşunda top direk kaleye yöneldi. Muğlaspor kalecisi Barış Başkan topu kornere çeldi. 33. dakikada Muğlaspor atağında Semih Ergül topu rakip ceza alanına taşıdı. Ara pasında topla buluşan Ramazan Özkabak kaleciyle karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi. 40. dakikada Turgutluspor baskısını arttırdı. Köşe vuruşunda Şeyhmus’un vurduğu kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. İlk yarı 1-0 Muğlaspor üstünlüğü ile sona erdi.


61. dakikada Ramazan Özkabak’’ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Murat Can Bölükbaşı ceza alanı dışından kavisli vuruşunu kaleci Cihan Şentürk kornere çeldi. 66. Dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Bu dakikada serbest vuruş sonrası kaleci Barış Başkan kale içine gelen topu yumruklamak için zamanlama hatası yapınca Melih Vardar defansın üzerinden vurduğu şut ile topu ağlarla buluşturarak eşitliği sağladı 1-1. 77. Dakikada Murat Can Bölükbaşı defanstan dönen topa gelişine vurdu. Kaleci Cihan Şentürk topu kornere çeldi. 83. dakikada Muğlaspor’da Mükail Baydır ceza alanı içinde topu Ramazan Özkabak’a bıraktı. Ortasında Semih Ergül’ün vuruşu kaleciyi geçti, boş kaleye giden topu defans son anda uzaklaştırdı.


Stat: Muğla Atatürk


Hakemler: Yusuf Aydın xx, Mustafa Yüksel xx, Mehmet Özer xx


Muğlaspor: Barış Başkan xx, Mustafa Acar xx, Ramazan Özkabak xx (Dk. 85 Erol Aydın x), Zeki Sinanoğlu xx, Cebrail Serçek xx, Sinan Turan x (Dk. 70 Mükail Baydır xx) , Rıdvan Çelik xx, Akın Karaaslan xx, Murat Can Bölükbaşı xx, Semih Ergül xx (Dk 90+ Polat Ertek x), Fırat Hekimoğlu xx


Turgutluspor: Cihan Şentürk xx, Emre Avcı xx, Kadir Torbacı xx, Ertuğrul Yıldırım xx, Özkan Toprak xx, Mehmet İncebacak xx(Dk. 70 Gökhan Cingirt x), Şeyhmus Albulkadir Aksu xx, Güner Okay xx, Tayfun Yanar x (Dk 46 Melih Vardar x), Salim Uzunxx(Dk. 87 Yusuf Yıldırım x), Necmi Çoban xx


Goller:Dak. 18 Akın Karaaslan (Muğlaspor) Dak. 66 Melih Vardar (Turgutluspor)


Sarı kartlar: Murat Can Bölükbaşı, Fırat Hekimoğlu, Barış Başkan, Sinan Turan, Zeki Sinanoğlu, Akın Karaaslan (Muğlaspor), Necmi Çoban, Cihan Şentürk, Mehmet İncebacak, Tayfun Yanar (Turgutluspor)

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:14
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