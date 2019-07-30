TFF 3. Lig fikstürü çekildi

2019-2020 sezonu TFF 3. Lig fikstürü çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapılan TFF 3. Lig fikstür çekimi, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, fikstür töreni açılış konuşmasında federasyon olarak TFF 3. Lig’e çok önem verdiklerini belirterek, "Yeni bir adım, yeni bir süreç ve uzun bir maraton başlıyor. Her sezon takımlarımız için ayrı bir güzellik ve heyecan. Bazı kulüplerimiz teknik direktör değiştiriyor, bazılarınız yeni transferler yapıyor, diğer taraftan kamp dönemleri var. Bunlar işin zevkli ve heyecanlı tarafları. Sizler, çok zor ve meşakkatli bir görev üstleniyorsunuz. Kulüp yöneticiliği zordur, zaman ve fedakarlık ister. Hele hele ahde vefa yoktur, başarı gelmezse hep eleştirilirsiniz. Umuyorum ki sezon sonu bu emeklerinizin karşılığını alırsınız.

3. Lig bizim için önemli. Aslında Türkiye’de futbolla ilgili görev yapan tüm amatör kardeşlerimizin bir üst hedefi, her zaman TFF 3. Lig’dir. Profesyonelliğe ilk adım burada atılır. Onların önünü açan, görev verip vitrine çıkaran daima 3. Lig’deki kulüplerimizdir. Bu nedenle siz kulüplerimizi çok önemsiyoruz.

Türk futbolunu hep beraber kalkındırmamız lazım. Bunun için sizlere ve bizlere önemli görevler düşüyor. Dürüst, ahlaklı, düzgün bir şekilde görev yapmamız gerekiyor. Çünkü bu iş düzgün ve dürüst yapıldığında oyuncuya, kulüplerimize, ülke futboluna ayrı bir değer katıyor. Sizlerin sorunlarını çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi de belirtmek istiyorum. Güzel maçların oynandığı, hataların konuşulmadığı centilmence bir sezon temenni ediyorum. Yeni sezon 3. Lig ailesine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TFF 3. Lig ilk hafta maçları şöyle:

1. Grup

Cİ Group Buca - Çankaya

Karbel Karaköprü Belediyespor - Şile Yıldızspor

Serik Belediyespor - 24 Erzincanspor

Silivrispor - Erzinspor

Yeni Orduspor - 68 Aksaray BLD

Sultanbeyli BLD - Manisaspor

Tokatspor - Çatalcaspor

Artvin Hopaspor - Yomraspor

Düzcespor- Kızılcabölükspor

2. Grup

Elazığ BLD - Ağrı 1970

Payasspor - Kocaelispor

Fethiyespor - Erokspor

Cizrespor - Kemerspor 2003

Turgutluspor - Fatsa BLD

Belediye Derincespor - 1877 Alemdağspor

Ofspor - Erbaaspor

Büyükçekmece Tepecikspor - Karşıyaka

3. Grup

Batman Petrolspor - 1954 Kelkit BLD

Gölcükspor - Altındağ BLD

Malatya Yeşilyurt BLD - Bayrampaşa

Muğlaspor - Nazilli BLD

Halide Edip Adıvarspor - Somaspor

Modafen - Darıca Gençlerbirliği

Nevşehir BLD - Diyarbekirspor

Karacabey BLD - Pazarspor

Yozgatspor 1959 - Osmaniyespor