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TFF 3. Lig

TFF 3.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:37
TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’un dördüncü teknik direktörü Sertaç Küçükbayrak oldu.


Önceki gün takımla ilişkisi kesilen Nevzat Türkoğlu’nun yerine teknik direktör Sertaç Küçükbayrak getirildi. Sezona teknik direktör Bülent Akan’la başlayan daha sonra İskender Eroğlu’nu takımın başına getiren Diyarbekirspor, üçüncü çalıştırıcı olarak Nevzat Türkoğlu’yla anlaştı. Diyarbekirspor’da görev yaptığı 7 maçta sadece bir galibiyet alarak başarısız bir grafik çizen Türkoğlu ve ekibiyle önceki gün yollarını ayrına Diyarbekirspor yeni teknik direktörlük görevine Diyarbakırlı olan Sertaç Küçükbayrak’ı getirdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:37
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